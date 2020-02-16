بالوثيقة: فك ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات واعادتها إلى الوزارة

2020/02/16 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب أكد فك ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات واعادتها الى الوزارة تنفيذا لقرار...





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