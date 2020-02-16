2020/02/16 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القنصل العام الإيراني مهدي شوشتري خلال لقائه مع المدير العام للثقافة والفنون في السليمانية ، على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والفني واقامة معرض ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل الإيراني العام يلتقي بمدير عام الثقافة والفن بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل الإيراني العام يلتقي بمدير عام الثقافة والفن بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).