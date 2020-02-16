الشيخ علي يتحدث عن 100 عام من

2020/02/16 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستنكر النائب المستقل، فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، "حملة التسقيط والإساءة والتشويه" التي تتعرض لها المرأة العراقية بسبب مشاركتها في التظاهرات ومطالبتها بحقوقها، مؤكدا انها نفس الحملة التي عصفت بالعراق في عشرينيات القرن العشرين.

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