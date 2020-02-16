2020/02/16 | 19:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديربي العاصمة ينتهي لصالح النوارس في انطلاق الدوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 19:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديربي العاصمة ينتهي لصالح النوارس في انطلاق الدوري) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديربي العاصمة ينتهي لصالح النوارس في انطلاق الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).