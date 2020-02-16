يوفنتوس يهزم بريشيا في الكالتشيو الايطالي

2020/02/16 | 19:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاز يوفنتوس على ضيفه بريشيا، بهدفين دون مقابل، على ملعب أليانز ستاديوم، اليوم في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وأحرز باولو ديبالا وخوان كوادرادو هدفي يوفنتوس، في الدقيقتين 38 و75 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع البيانكونيري رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما تجمد بريشيا عند 16 نقطة، في المركز التاسع عشر.

وتلقى بريشيا ضربة قوية في بداية اللقاء، بعدما تعرض الحارس الثاني للفريق ألفونس للإصابة، ليستبدل ويخرج في الدقيقة 10، ويحل محله الحارس الثالث لورينزو أندريناتشي.

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