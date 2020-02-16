2020/02/16 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد الرئيس الايراني حسن روحاني الأحد استقالته من منصبه ووعد بإكمال ولايته، رغم إقراره بأنه عرض الاستقالة مرتين منذ انتخابه.





ودعا روحاني قبل الانتخابات العامة الجمعة المقبلة، الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع رغم عدم تأهل العديد من المرشحين المعتدلين والاصلاحيين للمشاركة فيها.

وانتشرت شائعات في ايران مؤخرا بأن روحاني (71 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية العام المقبل، يعتزم الاستقالة، إلا أن مكتبه نفى ذلك.





وقال روحاني في مؤتمر صحفي "ليس من المنطقي أن استقيل ..



لقد قطعنا وعودا للناس، وسنواصل الوفاء بهذه الوعود" رغم الوضع الاقتصادي والضغوط من "الأعداء" في إشارة إلى الولايات المتحدة.





وأضاف "فكرة الاستقالة (بسبب المشاكل الأخيرة) لم تخطر في بالي مطلقا".





إلا أن روحاني أقر بأنه عرض استقالته مرتين في الماضي وأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أية الله علي خامنئي رفضها.





وقال "في الأشهر الأولى بعد انتخابي، أبلغت المرشد الأعلى إذا كنت تعتقد لأي سبب أن شخصا آخر أو حكومة أخرى يمكن أن تخدم البلاد بشكل أفضل، فأنا مستعد للاستقالة".





وتدارك "إلا أنه رفض ذلك بشدة".





وتعرضت حكومة روحاني لانتقادات شديدة بسبب حالة الاقتصاد الذي يعاني من عقوبات، وكذلك لعجزه عن الوفاء بوعوده الانتخابية.





وجرى التشكيك في شرعية روحاني وحكومته بعد اعتراف القوات المسلحة بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية "من طريق الخطأ" في الثامن من يناير بعد أيام من الحادث وعدم معرفة الحكومة بسبب سقوطها.





وتعيش إيران حالة من العزلة الدولية بسبب أنشطتها النووية، ودعمها ميليشيات تابعة لها ف دول الإقليم أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة.

كما تواجه طهرات موجة شعبية في العراق ترفض تدخل نظام خامنئي في شؤون الجارة التي استشرى فيها الفساد، حيث خرج العراقيون في تظاهرات تطالب برحيل الطبقة السياسية الموالية لطهران.

وأدت العقوبات الأميركية على نظام خامنئي إلى صعوبات في تمويل الأنشطة في دول المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان.





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