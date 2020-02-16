نائب عن الفتح يكشف لـ”العهد نيوز” عن تحركات سياسية لإخراج الحشد من نينوى

2020/02/16 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، اليوم الاحد، عن وجود تحركات لبعض الأحزاب السياسية الطائفية داخل محافظة نينوى لإخراج الحشد”.وقال عباس في تصريح لـ ” العهد نيوز “، ” ان بعض الجهات السياسية الطائفية تجري تحركات لإخراج الحشد الشعبي من نينوى “.واشار الى أن سياسية لي الأذرع انتهت ولاسلطة […]

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