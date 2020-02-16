الداخلية تعلن القبض على 7 دواعش على طريق “موصل – بغداد”

2020/02/16 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفادت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، على طريق موصل – بغداد، جنوب مدينة الموصل.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الامني للعجلات، […]

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