2020/02/16 | 20:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى وقوع قتلى مدنيين.ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا أنه يوثق الحادث الذي وقع مساء اليوم.

انفجار سيارة مفخخة في مدينة #تل_ابيض شمالي مدينة الرقة pic.twitter.com/GiwlWASRht

— ahmed asi (@ahmedalasi) February 16, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار سيارة مفخخة على الحدود السورية التركية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار سيارة مفخخة على الحدود السورية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).