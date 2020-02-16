نحو مطالب عقلانية في قضية خالد

2020/02/16 | 20:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بركات العيسى من المؤسف أن قضية الشاب خالد شمو سرحان والذي حكم عليه بالاعدام شنقا من قبل محكمة جنايات الموصل قبل ايام في قضية مقتل ” فارس نواف محمد ” بتأريخ 4.2.2020 حسب المادة ” ١٣” من قانون مكافحة الارهاب! ودون ورود أدلة كافية تثبت إدانته ، غير الشهود المقربين من المجني عليه .

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