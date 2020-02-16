2020/02/16 | 20:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عباس صروط، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى جاهدة إلى زعزعة الوضع واعادة داعش للواجهة من أجل ابقاء قواتها في العراق.وقال صروط في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “ما يجري من وضع أمني غير مستقر ولا يتم السيطرة عليه، هو مبرر من اجل ابقاء القوات الاجنبية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صروط: أميركا تعيد داعش إلى الواجهة لإبقاء قواتها في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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