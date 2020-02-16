ذي قار.. العثور على 21 قطعة اثرية تعود للعصور القديمة

2020/02/16 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، العثور على 21 قطعة اثرية مختلفة الأشكال والأحجام في قضاء الرفاعي شمال المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه ، إن “شرطة حماية الاثار وبالتعاون مع مفتشية آثار ذي قار تفتيش المواقع الأثرية في عموم محافظة ذي قار، عثرت على 21 قطعة […]

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