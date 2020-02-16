بارزاني والحلبوسي يبحثان موقفهما من حكومة “علاوي” الجديدة

2020/02/16 | 20:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير بالأمس، أعلنها صراحةً رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاةي، أن كابينته الوزارية جاهزة، وشارفت على اكتمالها، قائلاً إنّه، «سيُقدّمها الأسبوع الحالي».وبعد أن أكٖد أن تشكيلته الحكومية […]

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