سعيد العليمى - من يذكر الديكتاتور الفلبينى ماركوس والإطاحة به ؟

2020/02/16 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى مقدمة : لقد عاصرت هذه الثورة منذ ايامها الأولى حيث قدر لى ان اذهب الى الفلبين لاول مرة عام 1983 من القرن الماضى .وترافقت رحلتى الاولى مع اغتيال زعيم المعارضة الليبرالى نينوى اكينو , وشهدت البلاد حركة جماهيرية كبرى , انتهت الى الاطاحة بالرئيس الفليبينى فرديناند ماركوس فى فبراير 1986 .عايشت ايام الثورة فى شوارع مانيلا وبت مع المتظاهرين فى حى لونيتا وعلى طول طريق ادسا بوليفار .وتعرفت على المؤرخ ال......

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