#سعيد العليمى - من يذكر الديكتاتور الفلبينى ماركوس والإطاحة به ؟


#سعيد العليمى - من يذكر الديكتاتور الفلبينى ماركوس والإطاحة به ؟
2020/02/16 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_العليمى مقدمة : لقد عاصرت هذه الثورة منذ ايامها الأولى حيث قدر لى ان اذهب الى الفلبين لاول مرة عام 1983 من القرن الماضى .

وترافقت رحلتى الاولى مع اغتيال زعيم المعارضة الليبرالى نينوى اكينو , وشهدت البلاد حركة جماهيرية كبرى , انتهت الى الاطاحة بالرئيس الفليبينى فرديناند ماركوس فى فبراير 1986 .

عايشت ايام الثورة فى شوارع مانيلا وبت مع المتظاهرين فى حى لونيتا وعلى طول طريق ادسا بوليفار .

وتعرفت على المؤرخ ال......

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