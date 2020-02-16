2020/02/16 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو كثفت إيران من عملياتها لتجنيد الشباب لحماية الجمهورية الإسلامية، وكثير منهم من الأطفال، باستخدام موارد البلاد، بما في ذلك حملات الدعاية المتطورة.يسأل صحفي احد الجنود "كم عمرك؟"يرد الصبي وهو في الزي عسكري "ثلاثة عشر".المحاور باستغراب "ثلاثة عشر عامًا" ؟ انهم جنود ايرانيون تم تجنيدهم وهم صبية.في 25 نوفمبر 2017، تم توزيع مقطع فيديو يحمل شعار وكالة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية على الموا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير حنا خمورو - إيران تهيئ -الجنود الأطفال- للتدريب العسكري في جميع أنحاء البلاد، وترسل جنود أطفال بعمر 13 سنة للقتال في سوريا.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير حنا خمورو - إيران تهيئ -الجنود الأطفال- للتدريب العسكري في جميع أنحاء البلاد، وترسل جنود أطفال بعمر 13 سنة للقتال في سوريا.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).