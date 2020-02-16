الحزب الاسلامي يطالب بتمثيل المرأة في الحكومة المقبلة بشكل يليق بمكانتها

2020/02/16 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي كفاء فرحان بتمثيل المرأة في الحكومة المقبلة بشكل عادل ويليق بمكانتها، وذلك من خلال اختيار الكفوءات منهن لتولي عدد من الوزارات فيها.وقالت فرحان في تصريح صحفي، ان منصب وزيرة في الحكومة العراقية يعد استحقاقاً قليلا بحق وجود المرأة، ولاسيما مع وجود 86 امرأة برلمانية في مجلس النواب […]

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