العثور على 21 قطعة اثرية شمالي ذي قار

2020/02/16 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، الاحد ، عن العثور على 21 قطعة أثرية جنوب غرب قضاء الرفاعي شمال المحافظة .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شرطة حماية الآثار والتراث بالتعاون مع مفتشية آثار ذي قار عثرت في قضاء الرفاعي على 21 قطعة اثرية مختلفة […]

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