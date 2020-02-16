2020/02/16 | 20:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن مصير رواتب 30 الفاً من الاجراء اليوميين العاملين في دوائر المحافظة.وقال العيداني، إن “الموظفين العاملين كأجراء يوميين في الصحة والبلديات والنفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني يكشف مصير رواتب 30 الفاً من الاجراء اليوميين عينوا قبل شهرين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني يكشف مصير رواتب 30 الفاً من الاجراء اليوميين عينوا قبل شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).