بعد إلغاء مؤتمر الجوال تخوفا من كورونا.. فيسبوك تلغي لقاءها العالمي للتسويق

2020/02/16 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغت فيسبوك مؤتمرها العالمي للتسويق حذرا من تفشي فيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.



كان من المقرر عقد المؤتمر في مارس/آذار في مركز موسكون في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وكان من المتوقع حضور أربعة آلاف شخص.

وقال أحد المتحدثين باسم فيسبوك في بيان لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية “أولويتنا هي صحة وسلامة فرقنا، لذا، بدافع من الحذر الشديد، ألغينا قمة التسويق العالمية الخاصة بنا بسبب مخاطر الصحة العامة الناشئة المتعلقة بفيروس كورونا”.

يأتي هذا في أعقاب إلغاء المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، حيث انسحب العديد من المشاركين الأيام التي سبقت إلغاء المؤتمر، من بينهم مندوبو شركات كبيرة مثل أل جي و إيركسون وأمازون ونوكيا وسيسكو وغيرها بسبب مخاوف من تعرض الحاضرين للخطر.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 49 ألف شخص وتوفي 1338 حتى الآن بسبب المرض.



وكان لانتشار الفيروس تأثيرات واسعة النطاق على صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إغلاق المتاجر، ونقص الإنتاج، وتأخير التصنيع.

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع في بلدان أخرى، ولم تقدم منظمة الصحة العالمية توصية بإلغاء الاجتماعات خارج الصين.

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