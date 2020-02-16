العيداني يكشف لبغداد اليوم مصير رواتب 30 الفاً من الاجراء اليوميين عينوا قبل شهرين

2020/02/16 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاثنين (16 شباط 2020)، عن مصير رواتب 30 الفاً من الاجراء ا...





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