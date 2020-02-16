أول رد كردي على اتهام مسعود بارزاني بعرقلة تسمية 3 من وزراء حكومة محمد علاوي

2020/02/16 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن الديمقراطي الكردستاني، بيار سعيد طاهر، الاحد (16 شباط 2020)، عن حقيقة عرقلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفق علاوي وفقاً لما قاله مقرب من الاخير.

وقال طاهر لـ(بغداد اليوم)، إن "كل ما يتداول بشأن عرقلة الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة علاوي، لا صحة له"، مبينا أن "بارزاني والديمقراطي الكردستاني لم يتمسكوا بترشيح اسماء معينة لشغل المناصب الوزارية، سواء كان من الخط الأول في الحزب أو على مقربة من عائلة بارزاني".

واضاف أن "الحزب الديمقراطي طالب باستشارته في ترشيح الاسماء المخصصة للمكون الكردي، التي ينوي علاوي تقديمها للتصويت عليها داخل البرلمان"، لافتا إلى أن "الكرد باستطاعتهم تقديم مجموعة اسماء من المستقلين الذين يستوفون للشروط التي وضعها رئيس الوزراء المكلف على الكتل السياسية".

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب، وجمع الـ(170)نائبا، عبود العيساوي، الاحد (16 شباط 2020)، كواليس اختيار اسماء الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مبينا أن التسريبات حول بعض الاسماء الوزارية غير صحيحة.

وقال العيساوي المقرب من رئيس الوزراء المكلف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريق عمل رئيس الوزراء المكلف وحدهم من يعرفون الاسماء التي تم اختيارها للحكومة الجديدة، وان التسريبات التي يعلن عنها هنا وهناك غير صحيحة".

واضاف أن "آلية اختيار الاسماء تمت عن طريق تسمية وزراء وشخصيات لم تشترك في الحكومات السابقة او حتى من القيادات العسكرية"، مبينا أن "19 شخصا تم الانتهاء من تسميتهم، بينهم عدد كبير من النساء والشخصيات المستقلة، ولم يتبق الا 3 حقائب لم يتم حسمها إلى الان لأنها من حصة الكرد".

واشار العيساوي إلى أن "المقربين من رئيس الوزراء المكلف طالبوه بضرورة ان يكون الاختيار من شخصيات الداخل"، لافتا إلى أن "الكتل الشيعية تدعم الحكومة بشكل كبير، وخصوصا تحالف سائرون الحاضر بشكل مستمر في الاجتماعات الخاصة بتشكيل الحكومة".

وعبر عن "امله بمنح الثقة للحكومة الجديدة منتصف الاسبوع الجاري، وان لا تواجه الرفض من قبل الكتل السياسية التي تؤمن بالحزبية والمحاصصة".

بغداد اليوم - خاص

عبرت عضو كتلة تحالف القوى النائب انتصار الجبوري، الاحد (16 شباط 2020)، عن املها ان لا تقل عدد الوزيرات في حكومة علاوي عن 7 وزيرات.

وقالت الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تبوء النساء حقائب وزارية في الحكومات امر بالغ ا

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب أكد فك ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات واعادتها الى الوزارة تنفيذا لقرار سابق من مجلس الوزراء.

وجاء في كتاب صادر عن وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي انه يتم "إعادة ارتباط دوائر وزار التربية والصحة

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، الاحد 16-2-2020 ، بدء واشنطن بنصب منظومة باتريوت في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار دون موقفة الحكومة العراقية.

وقال كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أول رد كردي على اتهام مسعود بارزاني بعرقلة تسمية 3 من وزراء حكومة محمد علاوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أول رد كردي على اتهام مسعود بارزاني بعرقلة تسمية 3 من وزراء حكومة محمد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).