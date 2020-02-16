بورصة العراق تتراجع في ختام أولى جلسات الأسبوع

2020/02/16 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات، الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.62 %، عند مستوى 458.35 نقطة ، فاقداً نحو 2.88 نقطة ، مقارن...

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