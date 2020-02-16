لقاء الحلبوسي وبارزاني ينتهي بالاتفاق على ست نقاط

2020/02/16 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الأحد، على 6 نقاط بشأن تشكيل الحكومة المقبلة....

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