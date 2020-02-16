تربية ذي قار تتعاقد مع 30 الف محاضر مجاني

2020/02/16 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية تربية ذي قار، اليوم الاحد، عن عزمها التعاقد مع أكثر من 30 الف محاضر مجاني في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مدير التربية رياض العمري، أوعز الى أقسام التربية بتوزيع نماذج العقود على مدارس المحافظة لغرض التعاقد مع المحاضرين المجانيين".وأضافت "تم شمول المحاضرين المجانيين كافة بالقرار 315 لسنة 2019 والذي يتم من خلاله تخويل المدير العام بالتعاقد مع المحاضرين كطرف اول".وبينت ان "المدير العام أوعز بإرسال نموذج عقد التشغيل لجميع اقسام التربية في الاقضية ومنها الى مدارس المحافظة كافة لغرض املاء العقد مع المحاضرين".يذكر أن محافظة ذي قار قد أعلنت عن 10 الاف درجة وظيفية بصفة محاضر مجاني لتربية المحافظة نهاية العام الماضي وبعد الاعلان عن الاسماء، تم شمول أكثر من 20 الف متقدم اخرين في عموم المحافظة.

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