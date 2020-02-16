2020/02/16 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاظهراستطلاع لمعهد شيكاغو للشؤون الدولية، اليوم الاحد، ان 44% من الأمريكيين يدعمون بقاء قوات عسكرية في كل من العراق وسوريا.وأظهر الاستطلاع الذي أجري في 2019، ونشرت نتائجه خلال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2020، أن 43% من الأميركيين الذين استطلعت آراؤهم يدعمون بقاء قوات عسكرية في العراق، وترتفع هذه النسبة إلى 44% فيما يتعلق بالقوات الأميركية الموجودة في سوريا.ودعا أكثر من 10% الى ضرورة زيادة القوات الأميركية في العراق وسوريا، حيث يدعم 13% زيادة الأعداد في العراق، و12% تريد زيادة الأعداد في سوريا.ودعم أكثر من 20% خفض الأعداد الموجودة هناك، حيث يدعم 23% من الأميركيين تخفيض الأعداد في العراق، و21% تخفيض الأعداد في سوريا.ووفق الاستطلاع، يرى نحو 20% أن على الولايات المتحدة سحب قواتها من هذه البلدين، حيث قال 18% إنه يجب سحب القوات الأميركية من العراق، مقابل 20% يدعمون الانسحاب من سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع دولي: 44% من الامريكيين يدعمون بقاء قواتهم في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع دولي: 44% من الامريكيين يدعمون بقاء قواتهم في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).