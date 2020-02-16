بالفيديو .. “يس عراق” تنشر مقاطع قنص المتظاهرين منذ بداية احتجاجات اكتوبر

2020/02/16 | 20:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: جمعت “يس عراق” مجموعة من المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تُظهر استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والقنص والاستخدام المباشر لقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل قوات الامن ومجاميع مسلحة أخرى في انحاء متفرقة من البلاد، منذ بداية الاحتجاجات في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر وحتى هذه اللحظة.

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