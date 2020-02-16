نتنياهو: شرعنا في التطبيع مع السودان

2020/02/16 | 20:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن مسؤولين في الدولة العبرية سيبدؤون الأسبوع القادم بالعمل على بلورة خطة يكمن هدفها النهائي في إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان.

وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن مكتبه: "سيجتمع هذا الأسبوع فريق إسرائيلي ليعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين.



هذا ما اتفقت عليه مع الرئيس السوداني حيث الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان".

وأكد أنه كلف هيئة الأمن القومي في إسرائيل بقيادة هذه "الخطوة التاريخية" بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والمدنية في البلاد.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل حاليا "في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية"، مضيفا: "ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا".

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