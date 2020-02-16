2020/02/16 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يشارك في إجتماع الشمول المالي وينشر تعليمات قروض 50 مليوناً بغداد – الزمان شارك وفد من مصرف الرافدين في الاجتماع التنسيقي الذي عقده البنك المركزي العراقي فرع الموصل بحضور مسؤولين ومختصين في الشأن المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة خطة العمل المشتركة استعداداً لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي .وقال المكتب […]

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