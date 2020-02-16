ميونخ يسحق كولونيا ويستعيد صدارته البوندسليغا

2020/02/16 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أحرز بايرن ميونخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة مذهلة، ليفوز 4-1 على مستضيفه كولونيا الأحد، ويعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.وحافظ روبرت ليفاندوفسكي على معدل أكثر من هدف في كل مباراة هذا الموسم، عندما منح بايرن التقدم في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف كينجسلي كومان وسيرج جنابري هدفين.[…]

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