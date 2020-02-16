القبض على 7 من عناصر 'داعش' بينهم 3 كانوا يعملون بـ'الحسبة' في الموصل

2020/02/16 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، الاحد، عن القاء القبض على سبعة من عناصر تنظيم "داعش"، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الامني للعجلات، من القاء القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة واحدهم بالامنية والبقية بصفة مقاتل بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضافت القيادة، أنه تم "القبض عليهم في سيطرة النصر في طريق موصل _ بغداد جنوب مدينة الموصل".





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