القضاء الأعلى ينشر تفاصيل نحر فتاة لوالدتها مطلع العام الجاري

2020/02/16 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة_اين} نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل جريمة نحر مروعة صدمت العراقيين، بعد أن أقدمت فتاة على نحر والدتها مطلع العام الجاري.وجاء في صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي للمجلس، أن "المتهمة من مواليد 1993، وهي طالبة جامعية في تخصص علوم الحاسبات، وقد عزت سبب ارتكابها الجريمة إلى أن والدتها كانت تقوم بإهانتها وتصفها بالمجنونة والمريضة نفسيا أمام أقاربها وأصدقائها".ونقلت الصحيفة عن قاضي محكمة تحقيق الشعب، بكر الصالحي، قوله "إن ذوي المجني عليها أكدوا أنها تعاني من أمراض نفسية منذ مدة، ودخلت على إثرها مستشفى الأمراض النفسية".من جهتها، قالت المتهمة في إفادتها "إن والدتي كانت تعاملني بصورة سيئة ودائما ما تصفني بعبارة "مجنونة أو مخبلة" أمام أقاربي وأصدقائي، لذا فكرت بالتخلص منها نهائيا وبدأت أبحث عبر موقع يوتيوب عن طريقة لقتلها"

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