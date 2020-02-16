أصغر مغنية في تاريخ سلسلة افلام بوند.. بيلي إيليش تطلق “لا وقت للموت”

2020/02/16 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن النجمة بيلي إيليش ستؤدي أغنيتها الجديدة “لا وقت للموت” في أحدث فيلم في سلسلة جيمس بوند إلى جانب هانز زيمر والأوركسترا يوم الثلاثاء 18 فبراير/ شباط المقبل.زيمر نشر عبر صفحته على تويتر تريلر الفيلم وشرحاً عن الحفل المباشر الذي ستطلق فيه الاغنية الرئيسية.وشهد الإعلان ظهور […]

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