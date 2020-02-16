نصر الله يسمي سلاحا

2020/02/16 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك سلاحاً جديداً سيؤلم الولايات المتحدة الأمريكية.وجاءت تصريحات حسن نصر الله في مهرجان ذكرى "قادة الشهادة والبصيرة"، وذكرى أربعين الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني السابق، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، واللذان قتلا في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.وأوضح حسن نصر الله أن السلاح الذي يمكن أن يسبب ألما إلى أمريكا هو مقاطعة البضائع الأمريكية، بدعوى أن نقطة ضعف الأمريكيين هي الأمن والدولار، مشددا على ضرورة اللجوء إلى عمل جاد في مقاطعة البضائع الأمريكية، أو على الأقل مقاطعة شركات محدّدة.ونوه الأمين العام لحزب الله إلى أنه يجب إعداد ملفات قانونية توثّق جرائم الولايات المتحدة ومسؤوليها وأدواتها وتقديمها للمحاكم الدولية.وأكد الأمين العام لحزب الله أن الولايات المتحدة تلجأ من أجل مصالحها وهيمنتها إلى الوسائل كافة"، مشددا على أنه "بحاجة إلى المقاومة الشاملة على امتداد منطقتنا في مواجهة هذا الوحش الإرهابي".

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