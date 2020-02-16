مكافحة الإرهاب يزود الدول الاقليمية بقاعدة بيانات عن تحركات داعش

2020/02/16 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية.

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