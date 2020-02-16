2020/02/16 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: تقرير لـ”يس عراق” تحدث عن حكومة علاوي قبل 40 يوما من تكليفه.. هل ستمر الكابينة؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: تقرير لـ”يس عراق” تحدث عن حكومة علاوي قبل 40 يوما من تكليفه.. هل ستمر الكابينة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).