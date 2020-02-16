هدف قاتل يرجح كفة النوارس على الأنيق

2020/02/16 | 21:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

قاد المهاجم مهند عبد الرحيم فريقه الزوراء لتحقيق فوز ثمين وقاتل على الطلبة حينما تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة الاخيرة من وقت اللقاء الاصلي الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي عصر امس بحضور جماهيري غفير ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول لم يرتق الى المستوى المطلوب من كلا الفريقين مع وجود افضلية نسبية للطلبة الذي حاول مباغتة منافسه لكن اغلب هجماته لم يكتب لها النجاح بسبب قلة خبرة لاعبيه لاسيما ان اغلبهم من العناصر الشابة.

الشوط الثاني شهد تحسن الاداء قليلا مع استمرار لاعبي الانيق بتشكيل خطورة على مرمى جلال حسن الذي انقذ فريقه من عدة هجمات ابرزها حينما انفرد حيدر حسين لكن براعة حسن حالت دون تسجيل الهدف، وبينما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة باغت مهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم باحرازه هدف اللقاء الوحيد عن طريق ضربة رأسية سبق بها حارس الطلبة الذي لم يكن موفقا في خروجه لتستقر الكرة في الشباك.

واسفرت نتيجة مباراتي النجف والصناعات الكهربائية عن فوز الاول بثلاثة اهداف دون مقابل سجل اثنين منها علي صلال في الشوط الاول واضاف زميله معين احمد هدفا في الشوط الثاني، في الوقت الذي انتهى فيه لقاء امانة بغداد مع ضيفه نفط الوسط بخسارة صاحب الضيافة صفر-1 احرزه المحترف المغربي زكريا الاسماعيلي.

وفي سياق متصل تستأنف منافسات الجولة الاولى اليوم باقامة ثلاث مباريات اذ سيحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف عصرا لقاء القوة الجوية ونفط ميسان،ويشهد ملعب التاجي مواجهة الكهرباء والنفط، بينما سيكون ملعب الفيحاء مسرحا لديربي البصرة بين الميناء ونفط الجنوب.

وتختتم مباريات الجولة غدا الثلاثاء بلقاء اربيل والحدود الذي سيضيفه ملعب فرانسوا حريري في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

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