2020/02/16 | 21:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

في تشكيلات المنتخبات الوطنية والعسكرية والاندية تتعدد الاسماء المتشابهة وتحتل اسر رياضية قائمة اللاعبين الاساسيين والاحتياط تركت بصمات في ذاكرة الملاعب في عقود سابقة وتسابقت فيما بينها لنيل الاعجاب والثناء والتميز على مدار سنوات طوال بقيت لمساتها مخزونة في رحلة الامس .

اسماء مثل عمو وشامل وحاتم واحمد وكاظم وصباح ومهدي ونوري وعلاوي وجاسم ويونس ويوسف وغيرها كانت حاضرة في رحلة كرتنا في الخمسينيات لغاية اخر العقود ونشير الى عموبابا وعمو سمسم وعمو يلدا واخرين وقدمت عوائل رياضية جهودا لا تنسى في ميادين كثيرة لم تقتصر على المستديرة فقط.

اسرة نوري البارودي تميزت بتنوع اختصاصات ابنائها وبناتها وسجلت العديد من النياشين في جسد الالعاب اذ كان الوالد لاعبا مع الفرق الكروية للشرطة وتوزع الاولاد بين الصقور والقيثارة في سنوات تفوقهم الميداني في دوري الكرة وقميص المنتخبات الوطنية والعسكرية ولعب صباح نوري واسامة نوري للجوية ودافع مظفر ورياض عن الوان نادي الشرطة واستحوذت شقيقتهم ايمان على سباقات العاب القوى مثل الطفر العريض والثلاثية فضلا عن فعاليات الكرة الطائرة والطاولة والسلة وغيرها وشغلت عضوية اتحاد الجمناستك بعد العام 2003 الى جانب زوجها رعد جاسم مدرب الجمباز وصاحب الاوسمة العربية والقارية .

من الاسر الرياضية المعروفة بيت احمد المؤلفة من عبد الرزاق وهادي واولادهما بينهم اسعد عبد الرزاق ومثل الشقيقان منتخبنا العسكري الفائز بكأس العالم العسكري في العام 1972 في بغداد ومع اعتزال الاكبر للعب الدولي مطلع العقد السبعيني بقي هادي يصول ويجول في ملاعبنا بقميص الميناء والمنتخبات وتسنى له ان يشارك في خليجي الدوحة في العام 1974 و1979 في بغداد وشكل مع الكابتن فلاح حسن ثنائيا ناجحا وسجلا اهدافا جميلة وقطف فريقنا اول لقب في هذه المسابقة فضلا عن كاس العالم العسكري في نسختي دمشق 1977 والكويت 1979 .

الفوالح الثلاثة جملة ترددت كثيرا في الستينيات بوجود فلاح حسن وفليح حسن وفالح عبد حاجم صاحب الاهداف التاريخية الثلاثة في شباك المنتخب الالماني وكان حينها مع منتخب الشباب فضلا عن فالح موسى وشاءت المصادفة ايضا ان تضم تشكيلة فريقنا الشبابي ونادي البريد والوطني العديد من اللاعبين ممن يحملون اسم كاظم وهم كاظم جبر وكاظم عبود وكاظم شبيب الحارس وكاظم كامل وكاظم لعيبي وكاظم وعل وبعدهم كاظم مطشر وكاظم حسين .

صباحات مشرقة ارتدت قميص المنتخبات ابرزها صباح نوري وصباح عبد الرزاق وصباح عبد الجليل وصباح حاتم وصباح جعيروصباح عبد الحسن وسجل حيدر محمود وحيدر جبار وحيدر عبد الرزاق وحيدر صباح وحيدر عبد الامير وحيدر عبيد وحيدر نجم وحيدر عايد تواجدهم في ملاعبنا تحت قيادة مدربين محليين واجانب وسنطوف في عرض لاحق ان شاء الله في رحلة النجوم بين الاسر الرياضية وظواهر جمعتها التسميات وما خفي عن جيل اليوم..

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