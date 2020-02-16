الوطني يتقدم مركزا واحدا في تصنيف {فيفا»

2020/02/16 | 21:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" المقرر صدوره نهاية الأسبوع الحالي.

واحتل منتخب اسود الرافدين، المركز الـ69 في التصنيف الجديد، برصيد 1344 نقطة، بعدما جاء في المركز الـ70 بالتصنيف الأخير الصادر نهاية العام الماضي.

وجاء المنتخب الوطني في المركز السابع آسيوياً، بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.



وفي حال حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراته الودية المقبلة امام فيتنام "مهددة بالالغاء" وكذلك في مواجهة هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فانه سيتقدم عدة مراكز أخرى.

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