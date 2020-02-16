كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن (37) - رابعاً – العمل النهاري والعمل الليلي – نظام المناوبة

2020/02/16 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس إن رأس المال الثابت، ونعني وسائل الإنتاج، منظوراً إليه من زاوية إنماء القيمة ذاتية، لا يوجد إلا لامتصاص العمل، ومع كل قطرة عمل يمتص كمية تناسبها من العمل الفائض.وحينما يفشل في أداء هذه الوظيفة، فإن وجوده المحض يلحق بالرأسمالي خسارة سلبية، فهو يمثل، خلال الزمن الذي يرقد فيه هامداً بلا حراك، سلفة عديمة الفائدة من رأس المال.وتصبح هذه الخسارة موجبة منذ أن تقتضي فترة التوقف مصاريف إضافية للبدء با......

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