2020/02/16 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد (16 شباط 2020) عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر تنظيم داع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تزويد الدول الاقليمية بقاعدة بيانات عن تحركات داعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تزويد الدول الاقليمية بقاعدة بيانات عن تحركات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).