استطلاع اميركي: هذه نسبة مواطني الولايات المتحدة المؤيدين والرافضين لتواجد قوات بلادهم في العراق

2020/02/16 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

نشر معهد شيكاغو للشؤون الدولية، نتائج استطلاع أجري على الأميركيين، أظهر أن أكثر من 40 في المئة منهم يدعمون بقاء قوات عسكرية في كل من العراق وسوريا.

وثمة نحو 60 ألف جندي أميركي في قواعد عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يتوزعون في العراق والكويت والأردن وسوريا وتركيا وقطر والبحرين والإمارات وعُمان وجيبوتي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في عام 2019، أن 43 في المئة من الأميركيين الذين استطلعت آراؤهم يدعمون بقاء قوات عسكرية في العراق، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المئة فيما يتعلق بالقوات الأميركية الموجودة في سوريا.

ودعا أكثر من 10 في المئة بضرورة زيادة القوات الأميركية في هذين البلدين، حيث يدعم 13 في المئة زيادة الأعداد في العراق، و12 في المئة تريد زيادة الأعداد في سوريا، بحسب التقرير.

ودعم أكثر من 20 في المئة خفض الأعداد الموجودة هناك، حيث يدعم 23 في المئة من الأميركيين تخفيض الأعداد في العراق، و21 في المئة تخفيض الأعداد في سوريا.

ويرى نحو 20 في المئة أن على الولايات المتحدة سحب قواتها من هذه البلدين، حيث قال 18 في المئة إنه يجب سحب القوات الأميركية من العراق، مقابل 20 في المئة يدعمون الانسحاب من سوريا.

وفي مواجهة التوتر المتزايد مع إيران، أعلنت واشنطن في فترة سابقة نشر ما بين 3000 إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة.

وتتوزع القوات الأميركية في العراق داخل قواعد عسكرية، بدعوة من الحكومة العراقية، وتقدم للعراق دعما عسكريا.

وفي سوريا، يعتمد البنتاغون على تفويض من الكونغرس لحماية حقول النفط في سوريا خاصة في منطقة شرق الفرات، حيث تشير التقديرات إلى وجود أقل من ألف جندي أميركي هناك حاليا.

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن الديمقراطي الكردستاني، بيار سعيد طاهر، الاحد (16 شباط 2020)، عن حقيقة عرقلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفق علاوي وفقاً لما قاله مقرب من الاخير.

وقال

بغداد اليوم - خاص

عبرت عضو كتلة تحالف القوى النائب انتصار الجبوري، الاحد (16 شباط 2020)، عن املها ان لا تقل عدد الوزيرات في حكومة علاوي عن 7 وزيرات.

وقالت الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تبوء النساء حقائب وزارية في الحكومات امر بالغ ا

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب أكد فك ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات واعادتها الى الوزارة تنفيذا لقرار سابق من مجلس الوزراء.

وجاء في كتاب صادر عن وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي انه يتم "إعادة ارتباط دوائر وزار التربية والصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استطلاع اميركي: هذه نسبة مواطني الولايات المتحدة المؤيدين والرافضين لتواجد قوات بلادهم في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استطلاع اميركي: هذه نسبة مواطني الولايات المتحدة المؤيدين والرافضين لتواجد قوات بلادهم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).