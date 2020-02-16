تسريب تصميم قميص برشلونة في الموسم المقبل

2020/02/16 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل القميص الثاني لبرشلونة في الموسم القادم 2020-2021 والذي تم تسريبه من موقع "فوتي هيدلاينس".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن" قميص برشلونة الثاني مستوحى تصميمه من القميص الذي ارتداه الفريق قبل قرن من الزمن، خلال حقبة جوسيب ساميتيير وريكاردو زامورا".

كما ارتدى البرسا قميص مشابه في موسم 2013-2014، لكن مع وجود بعض الاختلافات البسيطة فيما يتعلق بالرقبة التي ستكون مرتفعة وليست دائرية.

وأضاف التقرير أن" قميص برشلونة سيكون باللون الأسود بشكل كامل، والأمر نفسه ينطبق على السراويل والجوارب أيضاً، مع وضع ألوان علم كاتالونيا أعلى القميص من الخلف، وسيدخل اللون الذهبي في تصميم القميص، أيضاً على حواف الأكمام والرقبة، وهو اللون الذي سيستخدم أيضاً في الشعار وكتابة اسم الراعي الرسمي على القميص".

بغداد اليوم/ بغداد

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