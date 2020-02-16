السليمانية تعلن انتهاء ازمتها المؤرقة

2020/02/16 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء مركز السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انتهاء ازمة نقص الغاز في المحافظة، منوهة الى اعتقال وكيل توزيع آخر بسبب بيع الغاز بسعر مرتفع.وشهدت مدن الاقليم في الاسابيع المنصرمة ازمة بتجهيز غاز الطبخ وسط ارتفاع باسعارها وصلت لاكثر من 20 الف دينار.وتحتاج محافظات الاقليم الى قرابة 800 طن يومياً من الغاز السائل، الذي حددت حكومة الاقليم سعر الاسطوانة الواحدة منه ب 7 الاف وخمسمئة دينار.واشار بيان للجنة الغاز التابعة للجان المشتركة في قائممقامية السليمانية اطلعت عليه شفق نيوز، الى كمية مقدارها من الغاز السائل (38) الف اسطوانة وصلت الى السليمانية من قبل احدى الشركات، لافتا الى ان هذه الكمية هي اكثر من الحاجة التي تستهلكها السليمانية يوميا.كما اضاف ان السليمانية بحاجة الى 15 الف اسطوانة غاز يوميا، لافتا الى الكمية التي تصل الى المدينة يوميا تكفي لجميع البيوت والاسواق والمستهلكين ولم تعد هناك مشكلة نقص غاز.واشار البيان الى مدينة السليمانية وللمرة الثالثة تكتشف ان وكيلا للغاز يقوم باحتكار المواد وبيعها بسعر اعلى في البيوت، مبينا انه بناء على شكوى من اللجان المشتركة في القائممقامية وقرار القاضي تم اعتقال هذا الوكيل وستتخذ الاجراءات القانونية بحقه.

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