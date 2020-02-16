الحكيم يؤكد على اهمية حل الازمة السورية سلمياً

2020/02/16 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ إلى سوريا غير بيدرسون، على اهمية حل الازمة السورية بالطرق السلمية، داعيا الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها.واكد الحكيم في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى سوريا على "أهمّية حلّ الأزمة السوريّة بالطرق السلميّة، والرُكُون إلى الحوار بغية التوصّل إلى حلّ سلميّ للأزمة".وأعرب عن "ترحيب العراق بالمُبادَرات التي تُؤدّي إلى إنهاء الصراع، ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية الحل السوري – السوري".ودعا الحكيم "الأمم المتحدة إلى أن تتحمّل مسؤوليّاتها، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانيّة للتخفيف من مُعاناة الشعب السوري".

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