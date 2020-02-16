كردستان العراق تعلن انتهاء ازمة الغاز في مدنها

2020/02/16 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قائممقامية قضاء مركز السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انتهاء ازمة نقص الغاز في المحافظة، منوهة الى اعتقال وكيل توزيع آخر بسبب بيع الغاز بسعر مرتفع.وشهدت مدن الاقليم في الاسابيع المنصرمة ازمة بتجهيز غاز الطبخ وسط ارتفاع باسعارها وصلت لاكثر من 20 الف دينار.وتحتاج محافظات الاقليم الى قرابة 800 طن يومياً من […]

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