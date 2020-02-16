مكافحة الإرهاب يتحدث عن سيطرة كاملة على تحركات عصابات داعش الإرهابية

2020/02/16 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية.وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر […]

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