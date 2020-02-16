اطلاق التحالف الدولي للحرية الدينية

2020/02/16 | 21:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ واشنطن انضمت 26 دولة من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة في تأسيس ’التحالف الدولي للحرية الدينية‘ بشكل رسمي.قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في بيان يوم 5 شباط/فبراير، “إن التحالف سيوحّد الدول القوية ويستفيد من مواردها لوقف الجهات الفاعلة السيئة والدفاع عن المضطهدين، والضعفاء، ومن لا حول لهم.” ‬⁩تحدث أمس وزير الخارجية، …

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