الإسماعيلي يصعق الرجاء بهدف في البطولة العربية

2020/02/16 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإسماعيلي المصري يصعق ضيفه الرجاء المغربي بهدف في نصف نهائي البطولة العربية للأندية

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