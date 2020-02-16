2020/02/16 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: يوتيوبر مغربية تتصدر التريند بالمملكة..بعد اصابتها بشلل بسبب الطب البديل (المستقلة) – منى شعلان/أصيبت اليوتيوبر المغربية “سارة جو”، إحدى مشاهير السوشال ميديا ، بشلل في نصف وجهها وكذلك عمودها الفقري ، عقب خضوعها لجلسات علاج طبيعي وإبر صينية فى كوريا الجنوبية.وظهرت سارة، خلال مقطع فيديو لها ، منهارة بالبكاء، مؤكدة أن المستشفى […]

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