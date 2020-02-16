بالصورة.. ماذا كتب في شهادة وفاة المتظاهر محمد حرب؟

2020/02/16 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق” على نسخة لشهادة الوفاة الصادرة من دائرة الطب العدلي في بغداد للمتظاهر محمد حرب الذي اغتيل قرب ساحة التحرير قبل يومين.وتبين الوثيقة ان حرب الذي يبلغ 23 عاماً، قد استهدف برصاصة في البطن.

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